موعد وتفاصيل تطبيق لائحة متطلبات العصائر والمشروبات

2019-08-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أن لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر التي تبيعها محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، ستطبق مطلع العام المقبل 2020.

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وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يشمل جميع المحال التي تقدم العصائر والمشروبات الطازجة، ويستثنى من ذلك ”الفود ترك” والبسطات؛ حيث تمنع إضافة السكر والنكهات والمواد الحافظة والملونة والعسل باعتباره من السكريات إلى العصائر والمشروبات، كما تمنع استخدام أو إضافة مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز.

وشددت اللائحة على محال العصائر بالإفصاح عن جميع مكونات المشروبات، وعدم استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، والعبارات التضليلية على قوائم المشروبات.