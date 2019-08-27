- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم موعد وتفاصيل تطبيق لائحة متطلبات العصائر والمشروبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد وتفاصيل تطبيق لائحة متطلبات العصائر والمشروبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أن لائحة المتطلبات الواجب توفرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر التي تبيعها محلات العصائر والمطاعم والمقاهي، ستطبق مطلع العام المقبل 2020.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن ذلك يشمل جميع المحال التي تقدم العصائر والمشروبات الطازجة، ويستثنى من ذلك ”الفود ترك” والبسطات؛ حيث تمنع إضافة السكر والنكهات والمواد الحافظة والملونة والعسل باعتباره من السكريات إلى العصائر والمشروبات، كما تمنع استخدام أو إضافة مشروبات الطاقة وشراب الجلوكوز.
وشددت اللائحة على محال العصائر بالإفصاح عن جميع مكونات المشروبات، وعدم استخدام أي ادعاءات طبية غير مثبتة، والعبارات التضليلية على قوائم المشروبات.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد وتفاصيل تطبيق لائحة متطلبات العصائر والمشروبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.