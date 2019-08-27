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وفاة أحد أكبر وأشهر رجال الأعمال في الإمارات
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي صباح اليوم الثلاثاء رجل الأعمال الإماراتي، سيف بن أحمد الغرير، مؤسس مجموعة الغرير الشهيرة، عن عمر يناهز الـ95 عامًا.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.
ويعد سيف بن أحمد الغرير من أشهر وأكبر رجال الأعمال في دولة الإمارات.
ونعى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش الفقيد بتغريدة قال فيها: انتقل إلى رحمة الله سيف بن أحمد الغرير بو عبدالرحمن، من جيل الرواد وقصص الكفاح ومبادرات البناء ودروس الحياة، افتقدناه في مرضه ونفتقده اليوم.. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته.
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