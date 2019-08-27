- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نصائح للحفاظ على صحة الطفل مع اقتراب العودة للدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نصائح للحفاظ على صحة الطفل مع اقتراب العودة للدراسة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت وزارة الصحة نصائح وطرقاً لكيفية المحافظة على صحة الأطفال في المدرسة، بمناسبة اقتراب عودة الطلاب والطالبات للمدارس وانطلاق العام الجديد.
وأوضحت الوزارة في نصائحها كيفية حماية الطفل من التهاب الأذن الوسطى والأنفلونزا ونزلات البرد والنزلات المعوية.
التهاب الأذن الوسطى
للحماية من التهاب الأذن الوسطى نوهت وزارة الصحة على عدم إهمال نزلات البرد، ومتابعة صحة الطفل حتى لا يتعرض لالتهابات متكررة.
الأنفلونزا ونزلات البرد
يجب أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمي للحماية من الأنفلونزا ونزلات البرد، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وتغطية الفم والأنف عند السعال.
النزلات المعوية
لتجنب النزلات المعوية يجب غسل اليدين بالماء والصابون وذلك بعد: “استخدام دورة المياه، قبل وبعد الوجبة” والتأكد أيضاً من نظافة المياه والطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح للحفاظ على صحة الطفل مع اقتراب العودة للدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.