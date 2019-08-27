- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار"، بهيئة تقويم التعليم والتدريب، برنامجاً تدريبياً بعنوان "دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي".
بدأ البرنامج، صباح اليوم الإثنين، ويستمر لمدة يومين، بحضور عددٍ من مسؤولي الجودة والاعتماد في عددٍ من الجامعات وجهات التدريب، والمختصين في هذا المجال، وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لدمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية من خلال أساليب متنوعة تسهم في تزويد المتدربين بتلك المهارات.
وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار: نؤكّد أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، التي يشارك في تقديمها خبراء محليون ودوليون، لتمكين المختصين في الجامعات وجهات التدريب من دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية التي تقدمها تلك الجهات مما يساعد الخريجين على النجاح في سوق العمل.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 12:45 PM
لمدة يومين بحضور عدد من مسؤولي الجودة والاعتماد في جامعات عدة
عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار"، بهيئة تقويم التعليم والتدريب، برنامجاً تدريبياً بعنوان "دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي".
بدأ البرنامج، صباح اليوم الإثنين، ويستمر لمدة يومين، بحضور عددٍ من مسؤولي الجودة والاعتماد في عددٍ من الجامعات وجهات التدريب، والمختصين في هذا المجال، وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لدمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية من خلال أساليب متنوعة تسهم في تزويد المتدربين بتلك المهارات.
وقال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار: نؤكّد أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة، التي يشارك في تقديمها خبراء محليون ودوليون، لتمكين المختصين في الجامعات وجهات التدريب من دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرامج التدريبية التي تقدمها تلك الجهات مما يساعد الخريجين على النجاح في سوق العمل.
، "مسار" يقدّم دورة "دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مسار" يقدّم دورة "دمج مهارات القابلية للتوظيف في البرنامج التدريبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.