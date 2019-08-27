، 6 محاور لـ "كود بناء المساجد بالمملكة" في ورشة يدشّنها غداً "آل الشيخ" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُعقد بالرياض ويشارك فيها وزراء ومختصون عبر 6 جلسات على مدى يومين

يفتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ ورشة العمل المتخصصة في كود بناء المساجد بالمملكة، في الساعة التاسعة صباحاً من يوم غد الأربعاء السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1440هـ، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

تأتي الورشة المتخصصة في كود بناء المساجد في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، وامتداداً لمذكرة التعاون التي تمّ توقيعها سابقاً بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد.

كما تناقش الورشة في ست جلسات عمل خلال يومين ستة محاور، رئيسة هي: دليل التخطيط العمراني لبناء المسجد، ودليل التصميم المعماري لبناء المسجد، الأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، تشغيل وصيانة المسجد، التقنيات المتعلقة ببناء المسجد، مكملات وكماليات بناء المسجد.

تأتي هذه الورشة حرصاً من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.