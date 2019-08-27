دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الأرصاد» تعمم تنبيهات: سحب رعدية وأمطار على 5 مناطق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تعرُّض خمس مناطق لسحب رعدية وهطول أمطار متفاوتة مع تدني مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إنّ مناطق تبوك (البدع، تبوك، تيماء)، ونجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة)، وعسير (بيشة، تثليث) تشهد رياحًا سطحية نشطة وسحبًا رعدية وتدنيًّا في مدى الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم.

وتهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط حركة الرياح وتثير الأتربة مع تدني مدى الرؤية وتساقط السيول، وذلك على مناطق جازان (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، صامطة، فيفا، هروب)، وعسير (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل)، والباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) وذلك حتى الثامنة مساءً.

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وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق «القصيم، حائل، تبوك، الجوف».

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