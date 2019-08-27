السعودية اليوم / المسؤولون عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية يجتمعون في تونس غدًا



تونس 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

تنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غدًا، أعمال المؤتمر الخامس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجهات عدة معنية بحقوق الإنسان، فضلًا عن جامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأفاد بيان للمجلس، أن المؤتمر سيناقش عددًا من القضايا الهامة من بينها: حقوق الإنسان في سياق مكافحة الجرائم الإلكترونية ودور الشرطة في حماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية.

كما سيستعرض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، ونتائج أعمال فريق عمل يجتمع اليوم لإعادة صياغة مشروع الإستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

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11:41ت م

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