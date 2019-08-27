السعودية اليوم / البريد السعودي يشارك في معرض ملتقى الحج والعمرة



جدة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

شارك البريد السعودي بجناح في معرض ملتقى الحج والعمرة الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بمركز جدة للمعارض والفعاليات.

واستعرض البريد في جناحه 3 حلول لوجستية جديدة قدمها لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440 هـ، وهي نقل الأمتعة عبر قطار الحرمين السريع، ومبادرة حج بلا حقيبة، ومبادرة التجارة الإلكترونية في الحج.

وتشارك 160 شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض المصاحب للملتقى لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.

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11:38ت م

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