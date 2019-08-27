السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يطلع على الخطط الأمنية مع بداية العام الدراسي الجديد



سكاكا 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الخطط الأمنية التي تسعى الجهات الأمنية على تنفيذها لتفادي اختناقات الطرق والإشارات والعمل على انسيابيتها خاصة أمام المدارس والجامعات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1440 هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني ومدير إدارة دوريات الأمن العميد سعود بن بندر الدويش ومدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على تكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لتفادي الزحام مما يضمن حركة سير منتظمة من خلال التواجد الأمني وتحويل وسائل النقل إلى بعض الطرقات الأقل ازدحاما .

وأعرب اللواء الوذيناني عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الاستقبال وسيكون العمل على توجيهات سموه لضمان يوم دراسي خالٍ من الحوادث والزحام - باذن الله -.

حضر الاستقبل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

// انتهى //

11:35ت م

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