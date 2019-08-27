السعودية اليوم / تعليم محافظة الشملي يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد



حائل 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

عقد مكتب التعليم بمحافظة الشملي بمنطقة حائل ممثلاً بقسم القيادة المدرسية أمس، اللقاء الأول لقادة المدارس بحضور مدير المكتب سالم عبيد وعدد من القيادات المدرسية.

وتناول اللقاء مناقشة المهام الإدارية والتربوية لقائد المدرسة والخطوات الإجرائية لتنفيذ خطة الانضباط المدرسي، وكذلك الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد وعرض أساليب الأسبوع التمهيدي لاستقبال طلاب الصف الأول ابتدائي، وتوزيع المناهج على الأسابيع الدراسية، إضافةً إلى الاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني وإعداد الأنشطة.

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11:15ت م

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