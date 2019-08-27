السعودية اليوم / "الخشوع في الصلاة" محاضرة بدعوي تبوك



تبوك26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات غداً، محاضرة بعنوان "الخشوع في الصلاة"، وذلك في جامع السريع بمدينة تبوك.

وتأتي هذه المحاضرة التي تقام عقب صلاة المغرب، ضمن سلسلة الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها المركز لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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11:11ت م

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