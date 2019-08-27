السعودية اليوم / مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم يزور مهرجان سكرية المذنب الحمراء



المذنب 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع اليوم، مهرجان السكرية الحمراء 40 لبيع التمور، والمقامة فعالياته بمحافظة المذنب.

وتجول الصوينع في ساحة البيع الداخلية، مشاهداً حركة بيع وشراء التمور، والتقى بعدد من المنتجين وتجار التمور، كما وقف على ساحة المعارض والأركان المصاحبة لفعاليات المهرجان.

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11:08ت م

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