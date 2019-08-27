السعوديات ينتزعن وظائف جديدة في النيابة العامة لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت السعوديات في الحصول وظائف جديدة في النيابة العامة، والتي كانت في السابق حكرا على الرجال.

وقال النائب العام في المملكة العربية السعودية، سعود المعجب، في لقائه السعوديات المعينات بوظيفة "ملازمات تحقيق" لأول مرة في النيابة العامة، إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها.

وأكد المعجب أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مضيفا أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وستتبعها دفعات عديدة.

وأوضح أن المرأة في المملكة العربية السعودية تحظى بعناية فائقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، سعيا إلى إشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، مشيرا إلى أن هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في السعودية.

وكشف النائب العام السعودي عن أن عضوة النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل، يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب في مجال العمل والزيارات لجهات الاستدلال، ومنها الطب الشرعي للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.