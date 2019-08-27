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2019-08-27 تنبيه من هطول أمطار على عدد من محافظات جازان متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وجريان السيول، وذلك على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحُرّث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.









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