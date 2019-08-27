هل توجد علاقة بين حافز ودعم حساب المواطن ؟

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هل توجد علاقة بين حافز ودعم حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
كما أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على استفسارات بعض المستفيدين عبر خدمة العملاء، أنه منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيله في حساب متابعات الخليج 365، ولكن سيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة.
وأكد برنامج حساب متابعات الخليج 365، على أهمية الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل غير ذلك ومصدر الدخل مخصص من حافز.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني في وقت سابق: إن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ مقداره 1049 ريالاً للأسرة الواحدة في دفعة شهر أغسطس، مشيرًا إلى أن أرباب الأسر المتقدمين في هذه الدفعة أكثر من 2.2 مليون رب أسرة بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر مشكلين 60% فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40% من إجمالي المستفيدين.
ووصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي البرنامج البنكية منذ انطلاق البرنامج إلى يوم 10 أغسطس الجاري أكثر من 50 مليار ريال وبلغ إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة 21 أكثر من 370 مليون ريال.
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