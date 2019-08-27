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2019-08-27 تعليم مكة يسلم 4 ملايين كتاب لـ 1530 مدرسة استعداداً لانطلاق العام الدراسي متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أنهى تعليم منطقة مكة المكرمة تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس وذلك استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد يوم (الأحد) المقبل. وشملت الكتب الدراسية التي تم تسليمها 650 مدرسة في المرحلة الابتدائية و430 مدرسة في المرحلة المتوسطة و300 مدرسة في المرحلة الثانوية و90 مدرسة للتربية الخاصة و60 مدرسة للتعليم المستمر، حيث تم ترحيل نحو 4 ملايين كتاب مدرسي لهذه المدارس.









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