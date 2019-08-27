الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابها- الخليج 365: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ومحايل وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وظهران الجنوب.

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