شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 489,088 حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس، بلغ 489,088 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية فقد غادر 303,095 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 185,967 حاجاً.