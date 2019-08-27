شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يسلم 4 ملايين كتاب لـ 1530 مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al- انهى تعليم منطقة مكة المكرمة تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس وذلك استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد يوم (الأحد) القادم. وقال مدير إدارة المستودعات حسين بن محمد الصبحي إن الكتب الدراسية التي تم تسليمها شملت 650 مدرسة في المرحلة الإبتدائية و430 مدرسة في المرحلة المتوسطة و 300 مدرسة في المرحلة الثانوية و 90 مدرسة للتربية الخاصة و60 مدرسة للتعليم المستمر حيث تم ترحيل نحو 4 ملايين كتاب مدرسي لهذه المدراس.



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