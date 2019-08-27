السعودية | شاهد لحظة القبض على خاطف الفتاة السعودية في تركيا

شكرا لقرائتكم شاهد لحظة القبض على خاطف الفتاة السعودية في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وثَّق فيديو رصدته كاميرا أحد مقاهي إسطنبول التركية، لحظة القبض على خاطف الفتاة السعودية "عبير العنزي".

وأظهر المقطع - الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي - الخاطف وهو يقوم بالتفاوض مع شقيقها "فيصل العنزي"، لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحها، في الوقت الذي ألقت فيه الأجهزة الأمنية القبض علية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت السفارة السعودية بتركيا، قد أعلنت العثور على الفتاة المختفية قبل أكثر من أسبوع في إسطنبول، بعدما خرجت للتسوّق وهي بصحبة عائلتها، ثم توارت عن الأنظار.

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ومنذ تلقيها البلاغ في اليوم الأول للواقعة، عمدت السفارة السعودية إلى تشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، بحسب ما أوضحت في بيان لها أمس.

وأضاف البيان أن تلك الجهود تكللت بالعثور على المواطنة السعودية يوم الاثنين 26 أغسطس 2019 وهي بصحة جيدة.

إلى ذلك، أكد البيان أن "السفارة والقنصلية تعملان على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت".