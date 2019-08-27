- 1/3
- 2/3
- 3/3
الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقًا -في حديثه للمواطنين- إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير، فيما حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 11:51 AM
فيما حضر إمام وخطيب الحرم "المعيقلي" وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأميرشاهد من القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يلتقي أهالي المنطقة وأعيانها
الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقًا -في حديثه للمواطنين- إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير، فيما حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
، شاهد من القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يلتقي أهالي المنطقة وأعيانها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يلتقي أهالي المنطقة وأعيانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.