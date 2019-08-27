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توفي رجل الأعمال الإماراتي، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عامًا.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.
ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.
وغرد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش معزيًا وقال: انتقل إلى رحمة الله سيف بن أحمد الغرير بو عبدالرحمن، من جيل الرواد وقصص الكفاح ومبادرات البناء ودروس الحياة، افتقدناه في مرضه ونفتقده اليوم.. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته.
ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، "الغرير" بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلًا: "أعزي عائلة المغفور له -بإذن الله- سيف بن أحمد الغرير، بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 11:47 AM
"الحبتور": هذا الرجل الطيب أحد أعمدة اقتصاد دبي إنه "روكفيلر العرب"وفاة أشهر وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.. وقرقاش ينعيه: سنفتقده
توفي رجل الأعمال الإماراتي، سيف بن أحمد الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ95 عامًا.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مقبرة القصيص في دبي.
ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.
وغرد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش معزيًا وقال: انتقل إلى رحمة الله سيف بن أحمد الغرير بو عبدالرحمن، من جيل الرواد وقصص الكفاح ومبادرات البناء ودروس الحياة، افتقدناه في مرضه ونفتقده اليوم.. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته.
ووصف رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، "الغرير" بأنه من أعمدة اقتصاد دبي، قائلًا: "أعزي عائلة المغفور له -بإذن الله- سيف بن أحمد الغرير، بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
، وفاة أشهر وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين.. وقرقاش ينعيه: سنفتقده ،
المصدر : الخليج 365
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