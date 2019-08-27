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استكملت شركة "جيمس للتعليم السعودية"، المشروع المشترك الذي تعود ملكيته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ومجموعة "جيمس للتعليم"، عملية الاستحواذ على شركة "معارف" للتعليم والتدريب وهي أكبر شركة تعليم بالمملكة.
وقالت "رويترز": إن الشركة لم توضح تفاصيل وقيمة الصفقة التي تمت.
وتتمتع مدارس "معارف" الخاصة، التي تأسست عام 1971م في السعودية، بخبرة تزيد على 40 عامًا في إدارة المدارس، وتضم محفظتها أكثر من 13 مدرسة في أنحاء المملكة، تحتضن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 11:33 AM
استكملت وفق "رويترز".. 48 عامًا خبرة و13 مدرسة و30 ألف طالب
استكملت شركة "جيمس للتعليم السعودية"، المشروع المشترك الذي تعود ملكيته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ومجموعة "جيمس للتعليم"، عملية الاستحواذ على شركة "معارف" للتعليم والتدريب وهي أكبر شركة تعليم بالمملكة.
وقالت "رويترز": إن الشركة لم توضح تفاصيل وقيمة الصفقة التي تمت.
وتتمتع مدارس "معارف" الخاصة، التي تأسست عام 1971م في السعودية، بخبرة تزيد على 40 عامًا في إدارة المدارس، وتضم محفظتها أكثر من 13 مدرسة في أنحاء المملكة، تحتضن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة.
، صفقة الاستحواذ على أكبر شركة تعليمية سعودية تذهب لـ"جيمس" ،
المصدر : الخليج 365
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