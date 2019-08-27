، عند العاشرة صباحاً .. اعتراض وإسقاط  "مُسيَّرة" حوثية جديدة قادمة من صنعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - المالكي: جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الإرهابية الإيرانية مصيرها الفشل

نجحت قوات التحالف المشتركة في اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مُسيَّرة" بالمجال الجوي لليمن؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية من صنعاء صباح اليوم.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- عند الساعة (10:21) من صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار (مُسيَّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية؛ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء).

وأوضح العقيد المالكي؛ أن جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيّار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ "التحالف" الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك كافة؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتؤكّد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها.

وأكّد العقيد المالكي؛ استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضدّ هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.