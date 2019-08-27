، منشار كهربائي يقطع يد وافد.. وفريق طبي بجدة يعيدها إلى ما كانت عليه ،

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نجح فريق طبي وجراحي متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ يد وافد في العقد الرابع من العمر، من البتر؛ وذلك عقب عملية جراحية دامت 6 ساعات.
وتفصيلًا.. كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله.
وقالت "صحة جدة": "على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ، إلى غرفة العمليات؛ حيث استمر وقت الجراحة نحو (٦) ساعات تقريبًا، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد، مع إصلاح للأوتار والكسور الناتجة عن الإصابة.
وأضافت: "بفضل من الله استعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء".
منشار كهربائي يقطع يد وافد.. وفريق طبي بجدة يعيدها إلى ما كانت عليهعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-08-27
نجح فريق طبي وجراحي متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ يد وافد في العقد الرابع من العمر، من البتر؛ وذلك عقب عملية جراحية دامت 6 ساعات.
وتفصيلًا.. كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله.
وقالت "صحة جدة": "على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ، إلى غرفة العمليات؛ حيث استمر وقت الجراحة نحو (٦) ساعات تقريبًا، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد، مع إصلاح للأوتار والكسور الناتجة عن الإصابة.
وأضافت: "بفضل من الله استعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء".
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
11:20 AM
6 ساعات جراحة بمستشفى "المؤسس" أعادت زراعتها وأصلحت أوتارها
نجح فريق طبي وجراحي متخصص بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ يد وافد في العقد الرابع من العمر، من البتر؛ وذلك عقب عملية جراحية دامت 6 ساعات.
وتفصيلًا.. كان المصاب قد حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من قطع شبه كامل لليد اليمنى بمنشار كهربائي أثناء مزاولة عمله.
وقالت "صحة جدة": "على الفور تم إدخال المصاب فور وصوله الطوارئ، إلى غرفة العمليات؛ حيث استمر وقت الجراحة نحو (٦) ساعات تقريبًا، تم خلالها إجراء عملية زراعة لليد، مع إصلاح للأوتار والكسور الناتجة عن الإصابة.
وأضافت: "بفضل من الله استعاد المصاب القدرة على تحريك يده بعد أسبوعين من العملية، وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، وتم خروجه من المستشفى بعد التأكد من تماثله التام للشفاء".
، منشار كهربائي يقطع يد وافد.. وفريق طبي بجدة يعيدها إلى ما كانت عليه ،
المصدر : الخليج 365
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