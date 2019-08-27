، محافظ شقراء يشدّد على إزالة الكسّارات والأحواش المخالفة وإقامة مهرجانيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس المجلس المحلي ووجّه بالاستعداد للجنادرية واليوم الوطني وثمّن جهود الحج

رأس محافظ شقراء رئيس المجلس المحلي عادل بن عبدالله البواردي؛ اجتماع المجلس المحلي بمحافظة شقراء في ديوان المحافظة؛ وذلك لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم المحافظة والمراكز التابعة لها.

بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ شقراء، رحّب فيها بأعضاء المجلس وهنّأهم خلالها بنجاح موسم حج عام ١٤٤٠ هـ، مثمّنا ما تمّ من جهود متميزة من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأكّد رئيس المجلس، أهمية الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني ومشاركة الجهات الحكومية والمراكز في هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع بما يليق بحجم المناسبة التي يحتفي فيها الجميع بالوطن الغالي، كما تمّ خلال الاجتماع إحاطة المجلس بما ورد من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بشأن مشروع ترميم وتأهيل كافة مرافق قصر السبيعي التاريخي في الربع الأخير من عام ٢٠١٩م.

وخلال الاجتماع، تمّ الاطلاع على الأعمال التطويرية لمشاريع بلدية محافظة شقراء ومتابعة ما تم بشأن صيانة وسفلتة الطرق في المحافظة.

وتطرق محافظ شقراء، إلى بعض الملحوظات التي قام بالوقوف عليها في أثناء الزيارات والجولات الميدانية لبعض المواقع في المحافظة ومراكزها، وشدّد على أهمية استكمال إجراءات إزالة الكسّارات وأحواش الأغنام في المواقع المخالفة، كما أكّد أهمية إقامة مهرجان الفلفل ومهرجان التمور في المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، ومنها: مناقشة مشاركة المحافظة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "مهرجان الجنادرية" لعام ١٤٤١هـ، وذلك بتخصيص موقع ثابت في المهرجان، وإعادة طلب تحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية، كما تم استعراض مشاريع المحافظة وأعمال بعض اللجان بالمجلس.

وفي ختام الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض عن برنامج "الطفولة المبكرة" من قِبل مدير التعليم، بعد ذلك قدّم محافظ شقراء، الشكر للجميع على حضورهم وتفاعلهم.