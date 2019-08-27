بكام النهاردة .. أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء...

مازلنا نقدم تقرير يومي ومبسط لأسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 27/8/2019 مقابل الجنيه المصري، وذلك طبقاً لتعاملات البنك المركزي المصري، حيث يبحث العديد ويهتم بأسعار العملات ومشتقاتها ، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار صلاف العملات اليوم، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.

سجل متوسط سعر اليورو الأوروبي اليوم 18.30 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع قيمة 18.53 جنيه، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم قيمة شراء 12.37 جنيه، قيمة بيع 12.47 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الريال القطري اليوم للشراء 4.30، بينما سجل سعر البيع 4.55.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزى المصرى 16.48 جنيه 16.61 جنيه بنك الإسكندرية 16.48 جنيه 16.58 جنيه البنك المصرى الخليجى 16.48 جنيه 16.58 جنيه بنك عودة 16.50 جنيه 16.60 جنيه بنك التعمير والإسكان 16.50 جنيه 16.60 جنيه بنك مصر 16.50 جنيه 16.60 جنيه البنك الأهلي المصري 16.50 جنيه 16.60 جنيه بنك الكويت الوطني NBK 16.49 جنيه 16.59 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 16.48 جنيه 16.58 جنيه

طالع أيضاً

“Gold Prices today” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 مقابل الجنيه المصري .. سعر جرام الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27/8/2019 في بورصة الدواجن الرئيسية .. أسعار اللحوم والأسماك اليوم في السوق المصري

سعر الريال السعودي اليوم