أكدت مصادر مقربة من المواطنة المختطفة في تركيا، عبير العنزي، أنها ستصل صباح الثلاثاء، إلى المملكة.
وحصلت «عاجل» على صورة للقاء شقيق المواطنة عبير، العائدة من عملية اختطاف في تركيا، وهو يتفاوض مع أحد أفراد العصابة التي قامت باختطافها، على المبلغ المطلوب لإطلاق سراحها.
وذكرت المصادر أن العصابة حددت مبلغ ١٥٠ ألف دولار أمريكي، للموافقة على إطلاق عبير، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم.
وكانت مصادر مقربة من أسرة المواطنة، أكدت في وقت سابق، أمس الاثنين، أنه تم العثور عليها في موقع يبعد نحو ثلاث ساعات من مدينة إسطنبول.
وأوضحت المصادر لـ«عاجل» أن أسرة المواطنة عبير تواصلت مع الخاطفين، أول أمس الأحد، وتم الاتفاق على مكان محدد للقاء.
وبيَّنت المصادر أنه بعد الاتفاق، وفي الموعد المحدد للقاء، ألقي القبض عليهم، وبالضغط عليهم اعترفوا بواقعة الاختطاف، وتم الذهاب إلى المكان الذي أرشدوا عن وجود عبير فيه؛ حيث عثروا عليها عند عائلة تتحدث بلهجة سورية.
وكانت مصادر «عاجل»، قد كشفت في وقت سابق أمس، عن العثور على المواطنة السعودية المختطفة في مدينة إسطنبول التركية، بعد 12 يومًا من واقعة الاختطاف المثيرة للجدل، في ضوء تقاعس الشرطة التركية، والاتصالات المجهولة التي تلقتها الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: المختطفة «عبير» تعود إلى المملكة صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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