السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم جمعية الكشافة يلتقي المرشحين للمشاركة بالمنتدى الكشفي العربي للشباب



الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية

جاء ذلك خلال لقائه أمس، بأعضاء الوفد الكشفي الشبابي السعودي المُرشح للمشاركة في المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 1 - 6 سبتمبر 2019م ، وموضوعه " الكشفية وأهداف التنمية المستدامة".

واستعرض خلال اللقاء مفوض العلاقات الخارجية بالجمعية الدكتور حمد بن عبدالرحمن اليحيى مع المشاركين لائحة تنظيم المنتدى، وبرنامجه، ومخرجات المنتدى الكشفي العربي الـ 19 لعرفاء الطلائع، ومخرجات المنتدى الكشفي العربي الـ 6 لقادة الفرق، والاعلام الختامي للمنتدى الكشفي العالمي الـ 13 للشباب، وتوصيات المنتديات الكشفية العربية السابقة. وتناول مفوض نادي الجمعية خالد بن عبدالعزيز العيسى أبرز المواضيع التي سيتضمنها المنتدى ومن أهمها مقدمة حول أهداف التنمية المستدامة، ومدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة، وعقد ورشة عمل حول المبادرات المجتمعية، والممارسات الأفضل لمشاركات الشباب.

ويُعد المنتدى الكشفي للشباب الحدث الكشفي الشبابي الأهم الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، وقد عقدت النسخة الأولى منه بالسودان عام 2010، وعقدت النسخة الثانية بالجزائر عام 2013 ، فيما عقدت النسخة الثالثة في سلطنة عمان عام 2016م.

// انتهى //

10:48ت م

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الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أهمية المنتديات الكشفية العربية في تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة من خلال توفير المساحة الكافية لمشاركتهم في عملية صيغة القرار على أعلى مستوى في الإقليم الكشفي العربي.جاء ذلك خلال لقائه أمس، بأعضاء الوفد الكشفي الشبابي السعودي المُرشح للمشاركة في المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 1 - 6 سبتمبر 2019م ، وموضوعه " الكشفية وأهداف التنمية المستدامة".واستعرض خلال اللقاء مفوض العلاقات الخارجية بالجمعية الدكتور حمد بن عبدالرحمن اليحيى مع المشاركين لائحة تنظيم المنتدى، وبرنامجه، ومخرجات المنتدى الكشفي العربي الـ 19 لعرفاء الطلائع، ومخرجات المنتدى الكشفي العربي الـ 6 لقادة الفرق، والاعلام الختامي للمنتدى الكشفي العالمي الـ 13 للشباب، وتوصيات المنتديات الكشفية العربية السابقة. وتناول مفوض نادي الجمعية خالد بن عبدالعزيز العيسى أبرز المواضيع التي سيتضمنها المنتدى ومن أهمها مقدمة حول أهداف التنمية المستدامة، ومدونة الكشاف العربي لأهداف التنمية المستدامة، وعقد ورشة عمل حول المبادرات المجتمعية، والممارسات الأفضل لمشاركات الشباب.ويُعد المنتدى الكشفي للشباب الحدث الكشفي الشبابي الأهم الذي يُصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، وقد عقدت النسخة الأولى منه بالسودان عام 2010، وعقدت النسخة الثانية بالجزائر عام 2013 ، فيما عقدت النسخة الثالثة في سلطنة عمان عام 2016م.// انتهى //10:48ت م0032

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