السعودية اليوم / كلية الطب بجامعة الملك خالد تختتم برنامجها التدريبي بجامعة إيموري الأمريكية



أبها 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

اختتمت كلية الطب بجامعة الملك خالد برنامج التدريب الصيفي الدولي لطلابها للعام الجامعي 1439 - 1440هـ، الذي يأتي ضمن برنامج التدريب الصيفي الدولي لطلاب الجامعة.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور سليمان بن محمد الحميد، أنه جرى خلال البرنامج تدريب 15 طالبًا وطالبة في كلية الصحة العامة بجامعة "إيموري" بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019م في برنامج مكثف عن مهارات وأساسيات البحث العلمي الطبي.

وأشاد الحميد بما حققه الطلاب والطالبات من مستوى متميز خلال انعقاد البرنامج، مؤكدا أهمية عقد مثل هذه البرامج للارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات وإتاحة الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم العلمية واكتساب الخبرات من جامعات متميزة عالميًّا.

من جانبه أشار المشرف الأكاديمي على البرنامج الدكتور علي آل سهيل، إلى أن البرنامج شمل أيضًا زيارة كلية الطب بجامعة إيموري بأقسامها المختلفة، وكذلك مركز التحكم في الأمراض (CDC)، الذي يعد من أشهر المركز على مستوى العالم في هذا المجال.

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10:46ت م

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