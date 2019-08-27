السعودية اليوم / أمانة نجران تنجز 28% من تأهيل وتطوير شوارع حي الصفا



نجران 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في مشروع تطوير وتأهيل شوارع حي الصفا غرب مدينة نجران, بقيمة إجمالية 2.460.965 ريالا وبنسبة إنجاز بلغت 28%.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف فرج بن سالم آل منصور أن هذه الأعمال تأتي استكمالاً لمشاريع توسعة وتطوير وتأهيل الشوارع بمختلف الأحياء والقرى, وفق خطط ودراسات وأوليات لمواكبة النمو العمراني والتزايد السكاني بالمدينة، وفي إطار ما تشهده منطقة نجران من قفزات نوعية في المشاريع التنموية البلدية.

وأفاد وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب أن أعمال مشروع تطوير وتأهيل سفلتة وإنارة شوارع حي الصفا الواقع غرب مدينة نجران، جاءت وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال، مؤكداً سعي الأمانة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

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10:15ت م

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