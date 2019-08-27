السعودية اليوم / مساعدات أمريكية للطوارئ في السودان بمبلغ 2.8 مليون دولار



الخرطوم 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

رصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 2.8 مليون دولار لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في السودان جراء السيول والفيضانات.

وأوضح بيان صادر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم أن حكومة الولايات المتحدة رصدت المبلغ في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة والجديدة في جميع أنحاء البلاد وتشمل الاستجابة في توفير مأوى ومواد غير غذائية ولوازم طبية ولوازم النظافة والحماية الصحية، والدعم في مجالات النقل والإمداد.

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10:12ت م

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