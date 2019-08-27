السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتداعيات حادثة سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت وما أثارته هذه الحادثة من احتمالات عسكرية خطيرة وتداعيات سياسية ودبلوماسية ساخنة.

وأشارت إلى شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات جوية على قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل التي فرضت قيودًا على إدخال الوقود إلى القطاع.

وأخبرت عن نفي وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أصدرته أمس عن أي دور للولايات المتحدة في تفجيرات مستودعات ما يسمى بـ الحشد الشعبي في العراق المدعوم من إيران، مؤكدةً أن جميع الاتهامات لها بهذا الصدد باطلة.

وأوردت صحف لبنان إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أنه أكثر تفاؤلا بإمكان التوصل لاتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد المحادثات التي أجراها خلال قمة السبع في بياريتس بفرنسا.

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