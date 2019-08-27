السعودية اليوم / " التربية بالقرآن " محاضرة بتعاوني بيش غداً



بيش 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش غداً، محاضرة بعنوان " التربية بالقرآن "، يلقيها الدكتور عبدالله بن محمد النهاري، وذلك بمصلى النساء بجامع الراجحي بالمحافظة، بعد صلاة المغرب.

وتأتي المحاضرة الخاصة بالنساء، ضمن البرامج والفعاليات الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

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09:47ت م

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