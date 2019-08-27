السعودية اليوم / الشيخ الشثري ينهي درسه في كتاب "سنن أبي داود"



مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، درسه في شرح كتاب "سنن أبي داود"، الذي يقدمه ضمن دروسه الدورية التابعة للبرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام.

يذكر أن فضيلته قد بدأ بشرحه قبل ثلاث سنوات وبلغ عدد الدروس أكثر من ١٠٠ درس, فيما بلغ عدد المستفيدين ما يقارب 50 ألف مستفيد.

يأتي ذلك عبر سلسلة من البرامج والدروس العلمية التي تقدمها الإدارة لقاصدي المسجد الحرام من زوار وعمّار وطلبه العلم على يد عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ لنشر العلم الشرعي النافع.

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