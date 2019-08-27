السعودية اليوم / جاهزية تعليم الطائف لبدء العام الدراسي الجديد



الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

أنهت إدارة تعليم محافظ الطائف كامل استعداداتها وتجهيزاتها لبدء العام الدراسي الجديد وتوزيع جميع المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، ما يضمن الانطلاقة الجادة لجميع الطلاب والطالبات من أول يوم دراسي.

وعملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في أمانة الادارة قسم المقررات الدراسية مع إدارة المستودعات ومنسوبيها على وصول المقررات المدرسية لجميع مدارس المحافظة حسب مكاتب التعليم الداخلية والخارجية قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث تم إعداد خطة توضح الإجراءات والآلية في استلام المقررات.

وتم تحديد المهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات الدراسية، والمساعدة في تسلسل الإجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية، لضمان دقة المعلومات وعدم تداخل الجهات، كما تم تحديد النماذج التي تسهم في تسريع وتوثيق العمل، كي تسهل المتابعة الاحصائية والإشراف على المقررات الدراسية.

وتضمنت مراحل وآلية التنفيذ لتوزيع المقررات الدراسية إلى أربعة محاور، منها البيانات التفصيلية لجميع مدارس التعليم العام في الطائف من خلال نظام نور، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة، وتوزيع المقررات الدراسية من خلال خطة معدة ومجدولة زمنياً، وأخيراً متابعة وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، على الجهود المبذولة في وصول المقررات الدراسية للمستودعات ومن ثم ترحيلها للمدارس، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى استقرار الميدان التربوي وضمان انطلاقة العملية التعليمية بوصول جميع المقررات الدراسية للمدارس بين يدي الطلبة منذ الحصة الأولى.

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09:46ت م

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