حج / مدير تعليم الباحة يكرّم الفرقة الكشفية المشاركة في خدمة الحج



الباحة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش الزهراني أمس، الفرقة الكشفية المشاركة في خدمة حج هذا العام، بحضور مساعدي المدير العام وقادة المدارس ومديري الإدارات.

وثمن الدكتور الزهراني جهود المشاركين واستشعار عظمة العمل الإنساني الذي يقوم به الفريق, موضحاً أن الأعمال التي تقدمها فرق الكشافة في خدمة الحجاج بالبقاع الطاهرة لموسم حج هذا العام تجسد بعداً إنسانياً أساسه المشاركة النبيلة، وتقديم الجهود المثلى في خدمة المجتمع, كما تعكس صوراً مشرفة لشباب هذا الوطن باعتبار أن ما يقوم به الكشافة المشاركون من مهام جليلة تتمثل في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ونوه المدير العام للتعليم بالباحة أن عمل الكشافة في خدمة الحجاج عملاً مكملاً للجهود الجبارة التي تبذل من خلالها الحكومة الرشيدة - أيدها الله -, من أجل خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على توفير أقصى سبل الراحة، لتيسير أداء شعيرة الحج والعمرة على الحجيج، من مشارق الأرض ومغاربها.

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09:37ت م

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