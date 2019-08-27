السعودية | لائحة متطلبات العصائر في المطاعم والكافيهات تدخل حيز التنفيذ في 2020

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 12 دقيقة - 10:12 صباحًا, 27 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض من المقرر أن تدخل اللائحة التنظيمية للمتطلبات الواجب توافرها في العصائر والمشروبات وخلطات العصائر، وطرحتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2020.

وتمنع اللائحة إضافة السكر والمنكهات والألوان ومشروبات الطاقة إلى العصائر الطازجة والمشروبات في المملكة، بحسب “الاقصادية.

وستطبق اللائحة على محال بيع العصائر والمطاعم والكافيهات وجميع المحال المعنية ببيع العصائر والمشروبات الطازجة، باستثناء “الفود ترك” والبسطات.

وأوضحت الهيئة خلال لقاء التعريف باللائحة التنظيمية في غرفة جدة، أمس، أن اللائحة تهدف إلى رفع القيمة الغذائية للمشروبات والعصائر والخلطات التي تُقَدَّمُ إلى المستهلك وضمان سلامتها ومأمونيتها، ومنع استخدام أي إضافات اصطناعية إلى هذه المشروبات.

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