السعودية | تنبيه بهطول أمطار على محافظات مكة المكرمة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تنبيه بهطول أمطار على محافظات مكة المكرمة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:48 صباحًا, 27 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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