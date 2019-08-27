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سحب رعدية ورياح نشطة على نجران
متابعات الخليج 365 - نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، و محافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وخباش، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة )، فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق (القصيم، حائل، تبوك، الجوف).
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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