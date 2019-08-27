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وظائف في شركة ساتورب لحملة البكالوريوس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظيفة بمجال التدقيق الداخلي لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان الجودة، مُراقبة الجودة) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدقق داخلي أول (Senior Internal Auditor).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الهندسة، ضمان الجودة، مُراقبة الجودة) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التدقيق الداخلي.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/8/27م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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