شكرا لقرائتكم شاهد.. تصوير جوي يوثق روعة شلال عقبة شعار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-27 شاهد.. تصوير جوي يوثق روعة شلال عقبة شعار متابعات الخليج 365 - أبها وثّق مقطع فيديو مشهداً رائعاً وخلاباً، يخطف العقول، لشلال عقبة شعار الواقع في شمال مدينة أبها، وجريان مياه الأمطار المندفعة وسط الجبال. Advertisements وتمكّن المصور رشود الحارثي من تسجيل فيديو بالتصوير الجوي لحركة المياه وجريانها في عقبة شعار، مُشكّلة عدة شلالات، مع حركتها بين الجبال. وتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تصوير جوي يوثق روعة شلال عقبة شعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.