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صورة تاريخية للملك فيصل والملك فهد والملك سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة جمعت الملك فيصل بن عبدالعزيز، وأخويه الملك فهد والملك سلمان، وذلك في افتتاح بطولة دورة الخليج الثانية لكرة القدم التي أقيمت في الرياض عام 1972 (1392 هـ).
وأظهرت الصورة الملك فيصل جالساً في المدرجات وعلى يساره الملك فهد (وزير الداخلية آنذاك)، والملك سلمان (أمير الرياض في ذلك الوقت)، والأمير تركي بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع آنذاك.
يذكر أن مباراة الافتتاح لهذه الدورة أقيمت بين المنتخب السعودي ونظيره الكويتي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وتوج المنتخب كويتي بلقب المسابقة التي أقيمت بنظام المجموعة الواحدة، متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي.
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