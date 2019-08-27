"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الثامنة مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنقطة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.