، بعد 3 سنوات و50 ألف مستفيد .. الشثري ينهي درسه في "سنن أبي داود" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمه ضمن دروسه الدورية التابعة للبرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام

أنهى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ درسه في شرح كتاب "سنن أبي داود"، الذي يقدّمه ضمن دروسه الدورية التابعة للبرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام.

يُذكر أن فضيلته بدأ بشرحه قبل ثلاث سنوات، وبلغ عدد الدروس أكثر من ١٠٠ درس، فيما بلغ عدد المستفيدين ما يقارب 50 ألف مستفيد.

يأتي ذلك عبر سلسلة من البرامج والدروس العلمية التي تقدّمها الإدارة لقاصدي المسجد الحرام من زوّار وعمّار وطلبة العلم على يد عددٍ من أصحاب الفضيلة المشايخ لنشر العلم الشرعي النافع.