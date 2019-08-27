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أعلن مكتب تحقيقات الطيران بهيئة الطيران المدني، فتح تحقيق في احتكاك طائرة سعودية بأخرى إثيوبية بمطار جدة.
وقال المكتب تفصيلاً: تلقينا بلاغاً عن واقعة مناوله أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 330 في أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها بطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 777 التي كانت متوقفة في موقفها.
وأضاف: نتجت عن ذلك الاحتكاك أضرار طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 09:38 AM
مكتب تحقيقات الطيران: بين طرفَي أجنحة الطائرتيْن والأضرار طفيفةاحتكاك بين طائرة سعودية وأخرى إثيوبية .. بمطار جدة والتحقيق بدأ
أعلن مكتب تحقيقات الطيران بهيئة الطيران المدني، فتح تحقيق في احتكاك طائرة سعودية بأخرى إثيوبية بمطار جدة.
وقال المكتب تفصيلاً: تلقينا بلاغاً عن واقعة مناوله أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 330 في أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها بطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 777 التي كانت متوقفة في موقفها.
وأضاف: نتجت عن ذلك الاحتكاك أضرار طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة.
، احتكاك بين طائرة سعودية وأخرى إثيوبية .. بمطار جدة والتحقيق بدأ ،
المصدر : الخليج 365
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