محمد بن مسعود - الدمام - تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ. 27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440 09:13 AM Advertisements الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ. الكلمات المفتاحية ، الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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