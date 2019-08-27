"الجوازات" تؤكد: "إيقاف الخدمات" لا يمنع المواطن من السفر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

في الوقت الذي تكاثرت فيه تساؤلات العديد من المواطنين الذين عليهم "إيقاف خدمات" بنظام أبشر، الذي أصبح عائقًا لهم لعدم تمكُّنهم من تنفيذ الخدمات الحكومية، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات البنكية، وغيرها من الخدمات المتعلقة بنظام الحاسب الآلي بوزارة الداخلية.. أصبح البعض يجيب عن هذه التساؤلات دون امتلاك المعلومة الحقيقية التي مصدرها الجهة الحكومية؛ وهو ما دعا لتدخل المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ لتجيب عن هذه التساؤلات من أجل التوضيح للمواطنين حول صحة المعلومة من عدمها، مطالبة الجميع بتحري الدقة لتجنب الشائعات.

وقد أكدت "الجوازات" ردًّا على أحد الاستفسارات أن "إيقاف الخدمات" للمواطن لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليه منع من السفر.

يُشار إلى أن منع السفر لا يتم إدراجه بنظام الجوازات إلا بموجب أمر قضائي أو صك شرعي صادر بحق المواطن أو المقيم.

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