مصادر «عاجل»: اصطدام بين طائرتين سعودية وإثيوبية على مدرج بجدة

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علمت «عاجل»، اليوم الإثنين، من مصادر مطلعة بوقوع حادث اصطدام بين جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وذكرت مصادر، أنَّ جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية- رحلة رقم 1056- المتجهة من جدة إلى الرياض، اصطدم بجناح طائرة إثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.
وأوضحت المصادر أنَّ الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.
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مقدم بواسطة: رويترز
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طيور النورس تجبر طائرة ركاب روسية على الهبوط اضطراريا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.