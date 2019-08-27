السعودية | صباح اليوم.. قوات التحالف تسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:55 صباحًا, 27 أغسطس 2019 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استمرار لعملياتها الإرهابية.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل -بفضل الله-، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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